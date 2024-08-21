Врач Дельманова предупредила об обострении хронических заболеваний осенью

Самым распространенным недугом является депрессия Боли в суставах, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания и головные боли могут усилиться в осенний период, в качестве профилактики врач-терапевт Сабина Дельманова советует придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированного рациона и регулярных прогулок.