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Петербургский дневник

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Врач Дельманова предупредила об обострении хронических заболеваний осенью

Самым распространенным недугом является депрессия Боли в суставах, аллергия, сердечно-сосудистые заболевания и головные боли могут усилиться в осенний период, в качестве профилактики врач-терапевт Сабина Дельманова советует придерживаться четкого распорядка дня, сбалансированного рациона и регулярных прогулок.

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