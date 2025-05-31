Президент Грузии рассказал о просьбе Запада вмешаться в конфликт на Украине

После начала СВО на Украине Запад стал давить на Грузию, добиваясь, чтобы она вмешалась в конфликт, заявил грузинский президент Михаил Кавелашвили в интервью, опубликованном 30 мая испанской газетой El Mundo.
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