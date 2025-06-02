Правила долгожителей: как заботиться о сосудах, чтобы отметить 100-летний юбилей

Мечта о долгой и здоровой жизни, достигающей столетнего рубежа, волнует человечество испокон веков. Секрет долголетия, безусловно, многогранен и включает в себя генетическую предрасположенность, образ жизни и окружающую среду.
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