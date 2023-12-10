Нежные и мягкие, как пух, творожные пончики вкусный рецепт с фото пошагово и видео

Воздушные пончики – очень вкусный десерт из творога. Сам рецепт очень простой и быстрый. Конечно, это не полезное блюдо, но все же иногда можно побаловать себя и свою семью и приготовить такие мягкие и нежные творожные пончики.
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