Так День ничего или День недоразумений? Мир в своем стиле – совмещает несовместимое, несовпадающее, а ты сиди и складывай из этих осколков новый четверг.
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Так День ничего или День недоразумений? Мир в своем стиле – совмещает несовместимое, несовпадающее, а ты сиди и складывай из этих осколков новый четверг.