Россиянам объяснили, кто имеет право на увеличенный отпуск

Правом на отпуск продолжительностью более 28 календарных дней могут воспользоваться несколько категорий работников Некоторые категории работников в России имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней или на дополнительные дни отдыха сверх основного отпуска.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии