Россиянам объяснили, кто имеет право на увеличенный отпуск

Правом на отпуск продолжительностью более 28 календарных дней могут воспользоваться несколько категорий работников Некоторые категории работников в России имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней или на дополнительные дни отдыха сверх основного отпуска.