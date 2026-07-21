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Россиянам объяснили, кто имеет право на увеличенный отпуск

Россиянам объяснили, кто имеет право на увеличенный отпуск

Правом на отпуск продолжительностью более 28 календарных дней могут воспользоваться несколько категорий работников Некоторые категории работников в России имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных дней или на дополнительные дни отдыха сверх основного отпуска.

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