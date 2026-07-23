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Нижегородская правда

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Дирекция спроектировала 13,5 тыс.кв.м спортинфраструктуры с ТИМ

Дирекция спроектировала 13,5 тыс.кв.м спортинфраструктуры с ТИМ

Группа компаний «Дирекция по строительству» (100% акций принадлежат правительству Нижегородской области) спроектировала свыше 13 500 квадратных метров спортивной инфраструктуры с помощью технологий информационного моделирования (ТИМ).

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