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Царьград

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Нижегородская область внедрила оценку качества транспорта с 1 июля

Нижегородская область внедрила оценку качества транспорта с 1 июля

Евгений Люлин, возглавляющий законодательное собрание Нижегородской области, поручил учитывать мнение пассажиров для контроля качества услуг перевозчиков.

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