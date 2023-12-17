Светлейший

..." В ближайшие несколько лет вокруг Одессы будут разворачиваться исторические события." Это что за анал-итик постит? У России большая История, но растягивать на годы бандеровский шабаш непозволительно! Полагаю, что освобождение Одессы от рагулей должно уже случиться весной-летом 24-го! У хахламазых не должно быть моря, а русские города Одесса и Николаев обязательно вернутся в РФ, и сделать это надо максимально быстро.