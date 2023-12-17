Этот выпуск был снят до Прямой линии Путина. В ближайшие несколько лет вокруг Одессы будут разворачиваться исторические события.
Диана Панченко: Путин заявил: «Одесса — русский город»! Что ждет Украину?
Комментарии
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Светлейший
..." В ближайшие несколько лет вокруг Одессы будут разворачиваться исторические события." Это что за анал-итик постит? У России большая История, но растягивать на годы бандеровский шабаш непозволительно! Полагаю, что освобождение Одессы от рагулей должно уже случиться весной-летом 24-го! У хахламазых не должно быть моря, а русские города Одесса и Николаев обязательно вернутся в РФ, и сделать это надо максимально быстро.
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7 час.
Sergey
После присоединения Одессы и Николаева к РФ российские войска очень быстро и профессионально дойдут до границ с Польшей, Румынтей и Венгрией ! Дальше - отвод всех войск НАТО до состояния до 1980 года и нейтралитетов стран Варшавского договора. Спасибо за внимание!
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6 час.
ОТ
Олег Тимофеев
Это не важно. Что ждет сама Украина?!
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2 час.
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