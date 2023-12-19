«Российская республика» нужна США для ограбления века

ТП Татьяна Попова Поэтому и дали разнарядку для мигрантов, чтобы власть в россии захватить постепенно, город за городом, что и делается сейчас, с согласия правительства. Ещё один срок и США будут в шоколаде!

лл лина любимцева В ответ нужно отработать вариант виртуальных Несоединенных Штатов Америки, (НША). С "временными администрациями". В чем дело?