В ЦРУ готовят проект виртуальной «Российской республики» с «временной администрацией». Известно об этом проекте не так много.
«Российская республика» нужна США для ограбления века
Комментарии
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ТП
Татьяна Попова
Поэтому и дали разнарядку для мигрантов, чтобы власть в россии захватить постепенно, город за городом, что и делается сейчас, с согласия правительства. Ещё один срок и США будут в шоколаде!
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16 час.
лл
лина любимцева
В ответ нужно отработать вариант виртуальных Несоединенных Штатов Америки, (НША). С "временными администрациями". В чем дело?
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16 час.
Александр Ляшенко
Что ты делаешь для пользы России,кроме этого поста о мигрантах? Россия сегодня нуждается в честных и верных России и её президенту, граждан!
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15 час.
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