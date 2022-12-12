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Луис Энрике: «Не вижу никого лучше Испании среди полуфиналистов ЧМ-2022»

Луис Энрике: «Не вижу никого лучше Испании среди полуфиналистов ЧМ-2022»

Бывший главный тренер сборной Испании Луис Энрике высказался о полуфиналистах ЧМ-2022. «Футбол – это тот вид спорта, в котором команда может не атаковать и все равно победить.

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