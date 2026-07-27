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Царьград

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Громкое дело учительницы из Петербурга получило новый поворот. Что показала экспертиза

Громкое дело учительницы из Петербурга получило новый поворот. Что показала экспертиза

СК: экспертиза признала обвиняемую в совращении школьников учительницу из Петербурга вменяемой.Учительница английского языка из Санкт-Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы признана вменяемой.

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