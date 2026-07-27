Громкое дело учительницы из Петербурга получило новый поворот. Что показала экспертиза

СК: экспертиза признала обвиняемую в совращении школьников учительницу из Петербурга вменяемой.Учительница английского языка из Санкт-Петербурга Афина Симеонидис, обвиняемая в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, по результатам судебной психолого-психиатрической экспертизы признана вменяемой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии