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Моргенштерн перевел 1 млн рублей школьнику, выведшему людей из «Крокуса»

Моргенштерн перевел 1 млн рублей школьнику, выведшему людей из «Крокуса»

Рэпер Моргенштерн (признан иностранным агентом) перевел миллион рублей 15-летнему московскому школьнику Исламу Халилову, который в день теракта помог выбраться из здания «Крокус Сити Холла» десяткам человек.

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