НАТО не смог запустить поставки оружия Украине по PURL

Североатлантический альянс не смог осуществить передачу американского оружия Украине по схеме PURL. Источник фото: AP Photo / Virginia Mayo В РИА Новости со ссылкой на отчет для Конгресса США сообщили, что к 31 марта 2026 года 31 страна – участница программы PURL внесла 4,15 млрд долларов в американское казначейство, однако до контрактов на оружие деньги не дошли.