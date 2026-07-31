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НАТО не смог запустить поставки оружия Украине по PURL

НАТО не смог запустить поставки оружия Украине по PURL

Североатлантический альянс не смог осуществить передачу американского оружия Украине по схеме PURL. Источник фото: AP Photo / Virginia Mayo В РИА Новости со ссылкой на отчет для Конгресса США сообщили, что к 31 марта 2026 года 31 страна – участница программы PURL внесла 4,15 млрд долларов в американское казначейство, однако до контрактов на оружие деньги не дошли.

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