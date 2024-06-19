Российские паломники скончались по естественным причинам в Саудовской Аравии

Четверо российских паломников умерли в Саудовской Аравии во время хаджа по естественным причинам. «По нашей информации, четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом», — заявили РИА Новости в генеральном консульстве России в Джидде.