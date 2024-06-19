RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 307 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Прав  ГЛАВКОМ! Запросто можно потерять... Слышно, эти суки янки уже давно СУЕТЯТСЯ, собираясь с силами захватить ее....Главком ВМФ призв...
  • Юрий Сотников
    До суда кормить их той самой фасольюВ Москве отправил...
  • Eduard
    Он прав,а рстальные просто бандиты.Люди даже не понимают,что участвуют в афере всемирной!Выступление полит...

Российские паломники скончались по естественным причинам в Саудовской Аравии

Российские паломники скончались по естественным причинам в Саудовской Аравии

Четверо российских паломников умерли в Саудовской Аравии во время хаджа по естественным причинам. «По нашей информации, четыре паломника — один мужчина и три женщины — скончались во время совершения обрядов хаджа в этом году от естественных причин, связанных с состоянием их здоровья, возрастом», — заявили РИА Новости в генеральном консульстве России в Джидде.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх