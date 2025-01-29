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В Адыгее завершена реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология»

В Адыгее завершена реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология»

В министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи подвели итоги 2024 года по реализации в республике регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».

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