В Адыгее завершена реализация регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» нацпроекта «Экология»

В министерстве строительства, транспорта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Адыгеи подвели итоги 2024 года по реализации в республике регионального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» национального проекта «Экология».
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