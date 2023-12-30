Небензя: исходящие с Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены

Исходящие с Украины угрозы, создаваемые странами Североатлантического альянса, будут устранены. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, на заседании Совета Безопасности ООН выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
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