Исходящие с Украины угрозы, создаваемые странами Североатлантического альянса, будут устранены. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, на заседании Совета Безопасности ООН выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.