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  • са 1
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Небензя: исходящие с Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены

Небензя: исходящие с Украины угрозы, создаваемые странами НАТО, будут устранены

Исходящие с Украины угрозы, создаваемые странами Североатлантического альянса, будут устранены. С соответствующим заявлением, как пишет Telegram-канал BRIEF, на заседании Совета Безопасности ООН выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

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