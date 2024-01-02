Самая секретная операция Великой Отечественной: куда «исчезла» мумия Ленина в 1941 году

Буквально через полторы недели после начала Великой Отечественной войны, когда стало понятно, что остановить врага и отбросить его со своей территории в ближайшее время не получится, советское правительство стало готовиться к затяжному конфликту.
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