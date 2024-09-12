В ожидании чуда, которого скорее всего не случится «Взлетит или не взлетит?» - такой вопрос задают в двух странах по обе стороны Тихого океана.
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В ожидании чуда, которого скорее всего не случится «Взлетит или не взлетит?» - такой вопрос задают в двух странах по обе стороны Тихого океана.
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