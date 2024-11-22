В Набережных Челнах местные блогеры устроили "шоу" в ГИБДД

﻿﻿В Челнах-над-Камой местные блогеры устроили «шоу» для сотрудников ГИБДД. "В Челнах-над-Камой женщину-инвалида пришлось везти в ГИБДД, поскольку сотрудники ГИБДД отказались передать ее машину сыну по генеральной доверенности", - сообщение распространилось в городских соцсетях.