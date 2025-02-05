Бывший премьер Румынии уходит из политики

Бывший премьер-министр Румынии и президент Национальной либеральной партии Николае Чукэ объявил в среду, 5 февраля, об отставке с должности сенатора, которую занимал после последних выборов в декабре 2024 года.
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