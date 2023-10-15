НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

117 подписчиков

«Клипперс» могли завершить тренировку или начать челночный бег – зависело от штрафных бросков Тайрона Лю. Тренер дважды был точен

«Клипперс» могли завершить тренировку или начать челночный бег – зависело от штрафных бросков Тайрона Лю. Тренер дважды был точен

Главный тренер «Клипперс» Тайрон Лю поставил условие команде в конце тренировки. Если он попадет 2 из 2 бросков с линии, игрокам предстоит челночный бег, если нет – занятие закончится.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх