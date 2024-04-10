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Глава WADA Банька: к ОИ-2024 будут допущены около 40 спортсменов из РФ

Глава WADA Банька: к ОИ-2024 будут допущены около 40 спортсменов из РФ

Как заявил на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, на Олимпийских играх в Париже в этом году планируется участие 40 или более спортсменов из России.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Допущены будут 40 спортсменов, а сколько дегенератов поедут на этот ша́баш? Ну, разве что найдутся 8-10 вырожденцев, которые ради парижских клопов согласятся быть оплёванными...
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