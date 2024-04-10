Глава WADA Банька: к ОИ-2024 будут допущены около 40 спортсменов из РФ

Как заявил на генассамблее Ассоциации летних олимпийских международных федераций (ASOIF) президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Витольд Банька, на Олимпийских играх в Париже в этом году планируется участие 40 или более спортсменов из России.
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