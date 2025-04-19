Театр абсурда
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Театр абсурда

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"Киев готовит кровавую провокацию на Пасху": Украина задумала устроить теракты, чтобы подставить русских

"Киев готовит кровавую провокацию на Пасху": Украина задумала устроить теракты, чтобы подставить русских

Царьград Фото: Коллаж Царьград Украинские силовики готовят масштабную провокацию в Харьковской области на Пасху, чтобы бросить тень на русских военных.

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