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На Украине могут ввести продуктовые карточки

На Украине могут ввести продуктовые карточки

Их не смогут получить малоимущие, у которых нет смартфонов.Офис президента Украины Владимира Зеленского изучает возможность введения в стране продуктовых карточек, которые можно будет получить через специальное приложение для мобильных устройств.

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