На Украине могут ввести продуктовые карточки

Их не смогут получить малоимущие, у которых нет смартфонов.Офис президента Украины Владимира Зеленского изучает возможность введения в стране продуктовых карточек, которые можно будет получить через специальное приложение для мобильных устройств.
Их не смогут получить малоимущие, у которых нет смартфонов.Офис президента Украины Владимира Зеленского изучает возможность введения в стране продуктовых карточек, которые можно будет получить через специальное приложение для мобильных устройств.
Свежие комментарии