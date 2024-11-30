«Я не считала себя хорошенькой» Как живет королева сай-фай Сигурни Уивер и как ей удается так молодо выглядеть в 75 лет?

Звезда Сигурни Уивер взошла вместе с успехом фантастического триллера Ридли Скотта «Чужой». В этом фильме она впервые в истории мирового кинематографа сыграла не просто сильную женщину, а спасительницу мира (и рыжего кота) от опасных инопланетян.
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