Джей Ти Миллер: «Не думаю, что «Ванкувер» меня обменяет. Все это слухи»

Форвард Джей Ти Миллер рассчитывает продолжить выступать за «Ванкувер». Ранее сообщалось, что выменять лучшего бомбардира канадской команды хотят «Колорадо», «Торонто» и иные клубы.

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