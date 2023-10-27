Прорыв в области кибербезопасности: специалисты взломали IronKey S200 — самую безопасную флешку в мире

Специалисты по информационной безопасности смогли взломать флешку IronKey S200 — флэш-накопитель, который до определенного момента считался одним из самых защищенных в мире, используя передовую систему защиты данных.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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