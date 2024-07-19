Эксперт Кашин: Крым до 2014 года был крайне интересен для морских держав НАТО

Василий Кашин, директор центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, заявил, что Крым до 2014 года был крайне интересен для морских держав блока Североатлантического альянса, не только для проецирования сил на Черное море, но и с учетом возможных действий на Ближнем Востоке.