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Царьград

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Матвиенко представила проект "Выход 31" для защиты подростков от мошенников

Матвиенко представила проект "Выход 31" для защиты подростков от мошенников

Проект "Выход 31", запущенный с 1 сентября, помогает подросткам распознавать попытки вербовки мошенниками.

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