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Регионы России

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Nexon близка к покупке прав на StarCraft у Blizzard

Nexon близка к покупке прав на StarCraft у Blizzard

StarCraft является одной из самых значимых стратегий в истории, особенно в Южной Корее, где оригинальная версия 1998 года породила телетурнир Ongamenet Starleague, просуществовавший 13 лет и сделавший профессиональных игроков национальными знаменитостями.

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