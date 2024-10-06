"Иностранные специалисты" докопались до русских подростков в камуфляжной форме, но дружинники быстро охладили их пыл

Avia.pro - СМИ Итак, вот вам классический сюжет: иностранные специалисты, они же наши «гости», решили устроить очередной сеанс по проверке крепости русского характера, и кому? Конечно же, подросткам в камуфляже, которые, казалось бы, ничем не нарушили спокойствие родного Вяземского городка.
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