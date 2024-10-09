Главный следователь полуострова и руководитель крымского филиала Фонда «Защитники Отечества» провели прием участников СВО и членов их семей___К Владимиру Терентьеву и Владимиру Трегубу на личный прием записались ветераны СВО и их близкие по различным вопросам – назначении выплат и компенсаций, трудоустройства, выдачи земли под стро.
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