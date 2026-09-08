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Вьетнам потребовал заключить первые реальные сделки Международного финансового центра до ноября

Вьетнам потребовал заключить первые реальные сделки Международного финансового центра до ноября

Правительство Вьетнама переходит от нормативной подготовки к практическому запуску Международного финансового центра (IFC).

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