Сумка-одеяло трансформер

На одеяле можно сидеть, а можно и прилечь позагорать. И что радует – в собранном виде одеяло выглядит как компактная сумочка и легко помещается и в руках, и в рюкзаке , и тем более на заднем сиденье автомобиля, даже самого миниатюрного.
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