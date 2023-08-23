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Сумка-одеяло трансформер

Сумка-одеяло трансформер

На одеяле можно сидеть, а можно и прилечь позагорать. И что радует – в собранном виде одеяло выглядит как компактная сумочка и легко помещается и в руках, и в рюкзаке , и тем более на заднем сиденье автомобиля, даже самого миниатюрного.

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