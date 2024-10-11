Плавучий холодильник спас жителя США в море во время урагана «Милтон»

Тампа. США. Держащегося за холодильник мужчину обнаружили в море американские спасатели. Кроме плавучей бытовой техники, выжить ему помогли спасжилет и аварийный маяк, на сигнал которого прилетел вертолет береговой охраны, пишет Лента.