Плавучий холодильник спас жителя США в море во время урагана «Милтон»

Тампа. США. Держащегося за холодильник мужчину обнаружили в море американские спасатели. Кроме плавучей бытовой техники, выжить ему помогли спасжилет и аварийный маяк, на сигнал которого прилетел вертолет береговой охраны, пишет Лента.
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