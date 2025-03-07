Священник Савченко призвал не бояться приставки «бес» из-за сходства с названием злой силы

Каждый, кто внимательно слушал на школьных уроках русского языка, поймет, что слова «безполезный» или «безсовестный» написаны с ошибкой – все-таки, по современным правилам приставка перед глухой согласной должна оканчиваться на глухую же согласную: бесполезный, бессовестный.