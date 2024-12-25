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Мода и Шоу-бизнес

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Дубайский хирург судится с Боней из-за операции ее матери

Дубайский хирург судится с Боней из-за операции ее матери

https://www.womanhit.ru/stars/news/2024–09–06-viktorija-bonja-prolila-svet-nasituatsiju-sizurodovannym-litsom-svoej-mamy/Врач подал иск о защите чести и достоинства Пластический хирург Максим Иванчук, работающий в Дубае, подал встречный иск на блогершу Викторию Боню.

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