Дубайский хирург судится с Боней из-за операции ее матери

https://www.womanhit.ru/stars/news/2024–09–06-viktorija-bonja-prolila-svet-nasituatsiju-sizurodovannym-litsom-svoej-mamy/Врач подал иск о защите чести и достоинства Пластический хирург Максим Иванчук, работающий в Дубае, подал встречный иск на блогершу Викторию Боню.
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