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Умерла Нина Молева. Она завещала Путину картины на $2 млрд

Умерла Нина Молева. Она завещала Путину картины на $2 млрд

Российский искусствовед Нина Молева скончалась в Москве в 98-летнем возрасте. В наследство от мужа ей досталась коллекция картин стоимостью, по словам женщины, около $2 млрд — эти полотна она завещала президенту РФ Владимиру Путину.

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