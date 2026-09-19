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Царьград

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Панарин подписал контракт на $11 млн с «Кингз» до 2028 года

Панарин подписал контракт на $11 млн с «Кингз» до 2028 года

Русский хоккеист Артемий Панарин заключил контракт с «Лос-Анджелес Кингз», действующий до конца сезона 2027/28 с кэпхитом в $11 млн.

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