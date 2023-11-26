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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Дмитрий Иванов: «Хотел создать на стрельбе отрыв, но, к сожалению, не получилось. Пришлось потерпеть на последнем круге»

Иванов бежал на третьем этапе за сборную Ханты-Мансийска (Кристина Резцова, Елизавета Каплина, Дмитрий Иванов, Петр Пащенко).

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