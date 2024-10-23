Туристический налог введут в Омской области

Омский городской совет утвердил введение туристического налога для отелей. «Депутаты Омского городского совета утвердили проект решения о введении на территории города Омска туристического налога, который был разработан после внесения изменений в федеральное законодательство», — говорится в сообщении мэрии города.
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