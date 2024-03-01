Филипп Киркоров не стал снижать размер своих гонораров после скандала из-за «голой» вечеринки

О финансовых запросах исполнителя рассказал продюсер Сергей Лавров.Народный артист Филипп Киркоров не стал снижать размере гонораров за свои выступления после «отмены» из-за участия в «голой» вечеринке Анастасии Ивлеевой.
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