Полина Лахтина: «Любите английский язык»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает английский язык мертвым… Это язык-то Шекспира и Байрона! Пора, пожалуй, обсудить это заявление с преподавателем английского языка, известной художницей и поэтессой Полиной Лахтиной, кстати, пишущей некоторые свои стихи именно на английском языке.