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Полина Лахтина: «Любите английский язык»

Полина Лахтина: «Любите английский язык»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает английский язык мертвым… Это язык-то Шекспира и Байрона! Пора, пожалуй, обсудить это заявление с преподавателем английского языка, известной художницей и поэтессой Полиной Лахтиной, кстати, пишущей некоторые свои стихи именно на английском языке.

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Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В России   усилено учили французский в 19 века. Итог -война с французами .В 20-м учили немецкий -итог война с Германией. Ну вот 21-й Все усиленно учат английский. К какому итогу приближаемся?
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