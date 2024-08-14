Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает английский язык мертвым… Это язык-то Шекспира и Байрона! Пора, пожалуй, обсудить это заявление с преподавателем английского языка, известной художницей и поэтессой Полиной Лахтиной, кстати, пишущей некоторые свои стихи именно на английском языке.
Полина Лахтина: «Любите английский язык»
Комментарии
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ИО
Игорь Овчаренко
В России усилено учили французский в 19 века. Итог -война с французами .В 20-м учили немецкий -итог война с Германией. Ну вот 21-й Все усиленно учат английский. К какому итогу приближаемся?
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