Вертолет президента попал в эпицентр отражения атаки ВСУ. Подробности происшествия

Во время визита президента России Владимира Путина в Курскую область, его вертолет оказался в зоне активного отражения массированной атаки, предпринятой беспилотными летательными аппаратами украинской армии.
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