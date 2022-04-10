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Депутат бундестага Чая: в случае эмбарго на российский газ у ФРГ не было бы сил помогать Украине

Депутат бундестага Чая: в случае эмбарго на российский газ у ФРГ не было бы сил помогать Украине

Генеральный секретарь Христианско-демократического союза (ХДС) Германии, депутат бундестага Марио Чая рассказал агентству DPA, что стране станет труднее оказывать помощь Украине в случае внезапного прекращения импорта газа из РФ, сообщает ТАСС.

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