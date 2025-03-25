Хакеры взломали роутеры Keenetic, заполучив ключи к миллиону домашних сетей россиян. Команда Cybernews узнала об утечке от анонима, а уже 17 марта и сам Keenetic признал произошедшее.
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Хакеры взломали роутеры Keenetic, заполучив ключи к миллиону домашних сетей россиян. Команда Cybernews узнала об утечке от анонима, а уже 17 марта и сам Keenetic признал произошедшее.