Карлос Сайнс о возможности догнать «Ред Булл»: «Считаю, что это должно быть вполне реалистичной целью»

Пилот «Феррари», оценивая перспективы команды в следующем сезоне, отметил, что не видит причин, по которым итальянская команда не смогла бы сделать такой же скачок, который по ходу прошедшего чемпионата удался «Макларену».
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