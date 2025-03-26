Путин поблагодарил участвующих в СВО росгвардейцев за верность Отечеству

Президент РФ Владимир Путин 26 марта поздравил Росгвардию с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии, выразив ей благодарность за верность Отечеству и готовность до конца выполнить свой долг перед страной.
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