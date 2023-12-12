В Киеве заявили, что без €50 млрд от Евросоюза Украина будет "на грани выживания"

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что без €50 млрд от Евросоюза Украина будет "на грани выживания", а отказ дать деньги будет расценен как "провал всего Евросоюза".
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